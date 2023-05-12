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AMADEUS RDI INNOVATION PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 15.500.000 €
Spanien : 36.500.000 €
Frankreich : 185.500.000 €
Dienstleistungen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/06/2023 : 12.500.000 €
19/06/2023 : 15.500.000 €
19/06/2023 : 36.500.000 €
19/06/2023 : 185.500.000 €
Andere Links
Related public register
10/06/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMADEUS RDI INNOVATION PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Februar 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/06/2023
20220748
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AMADEUS RDI INNOVATION PROGRAMME
AMADEUS IT GROUP SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 572 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns Amadeus' research and development (R&D) activities for the 2023-2025 period. Such activities will mainly be carried out in their European development centre based in the South of France, with the support of development and data centres in other EU countries.

The aim of the R&D activities is to develop a wide variety of new technologies and features, that will be used in the different software products by airlines, airports, travel agencies and railway operators.

Additionality and Impact

The project finances the research programme and digital developments of a Technology and IT solutions provider to the travel industry. It supports investments in Digital technologies aligned with EU policy objectives (Digital Europe Programme, Europe's Digital Decade: digital targets for 2030) and strengthening the competitiveness of the sector while contributing to the Bank's Policy objective "Innovation, Digital and Human Capital". The activities are expected to facilitate the accumulation and diffusion of knowledge within the European industry.

EIB's financing provides a strong signalling effect on the quality of the project (facilitating other financiers), combining longer maturity and reduced the average cost of debt whilst strengthening the overall financial profile of the Promoter.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financed activities do not fall under the annexes of the environmental impact assessments (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) and are therefore not subject to mandatory EIA.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
12 Mai 2023
19 Juni 2023
Weitere Unterlagen
10/06/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMADEUS RDI INNOVATION PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMADEUS RDI INNOVATION PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
167817420
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220748
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Spanien
EU-Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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10/06/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMADEUS RDI INNOVATION PROGRAMME
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AMADEUS RDI INNOVATION PROGRAMME
Datenblätter
AMADEUS RDI INNOVATION PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen