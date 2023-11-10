CDB WATER MANAGEMENT AND CLEAN OCEANS FL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
This intermediated framework loan with the Caribbean Development Bank (CDB) supports water, sanitation and solid waste infrastructure within CDB's 14 Borrowing Member Countries (BMC) eligible for EIB lending. This operation is a sub project of the Caribbean Water, Sanitation and Ocean Program Loan (2021-0497) which received an Investment and Technical Assistance (TA) grant from the European Commission through the Caribbean Investment Facility (CIF).
The objectives of this intermediated framework loan, match the EU's regional strategic objectives for the 2021-2027 Regional MIP for the LAC region. Specifically for the Caribbean Window, the programme would help meeting the policy objectives of the "Caribbean-EU Partnership for a Green Deal", including better water resources conservation and improved waste management. The Framework Loan is expected to result in significant positive externalities in the form of environmental and public health benefits, and will also contribute to Climate Action and Environmental Sustainability. It is in line with the Bank's latest Water Sector Orientation. Some of the schemes will be aligned with the Clean Oceans Initiative (COI).
The project is expected to contribute to climate action and environmental sustainability objectives, in particular to climate mitigation, climate adaptation, sustainable use and protection of water and marine resources, and environmental sustainability. The framework loan will help achieve the following sustainable development goals: SDG 3: Good Health and Well-being; SDG 6: Clean Water and Sanitation, SDG 11: Sustainable cities and communities; SDG 13: Climate Action and SDG 14: Life Below Water and SDG17: Partnerships for the Goals.
The EIB-CDB Procedural Framework on mutual reliance for jointly co-financed public sector projects in common countries of operations was signed in October 2019. This Procedural Framework will be applied for the procurement of the investments to be funded from this Framework Loan. CDB as Lead Financier will supervise and ensure the proper procurement of all the schemes financed by the Bank under the proposed Framework Loan.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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