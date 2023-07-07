CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE

Le projet élargira l'offre d'éducation internationale actuellement insuffisante à Marseille et améliorera la qualité globale de l'enseignement primaire et secondaire. Le projet contribuera à renforcer la résilience des infrastructures scolaires face aux risques du changement climatique et à améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment scolaire.





Ce projet s'inscrit également dans une stratégie de développement et de rénovation énergétique des infrastructures d'éducation, et de renforcement de l'investissement public dans l'éducation.

En ce qui concerne la contribution financière a ce projet, les conditions du marché pour les autorités locales en FR ne sont pas aussi favorables que les conditions de financement de la BEI étant donne des conditions de décaissement plus flexibles, des taux d'intérêt plus bas et la possibilité de convertir les taux d'intérêt ou de choisir facilement entre des taux d'intérêt variables et des taux d'intérêt fixes et maturité plus longue en particulier.