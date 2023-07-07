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CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE

Unterzeichnung(en)

Betrag
38.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 38.000.000 €
Bildung : 38.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/11/2023 : 18.000.000 €
28/11/2023 : 20.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/07/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juni 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/11/2023
20220699
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 38 million
EUR 79 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet concerne la construction de la Cité Scolaire Internationale de Marseille (CSI) qui regroupe trois niveaux d'éducation : un lycée, un collège et une école élémentaire.

Le projet vise à pourvoir Marseille et son territoire d'une offre éducative internationale de qualité, à renforcer son attractivité économique et culturelle et à promouvoir la mixité socio-spatiale et scolaire.

Additionality and Impact

Le projet élargira l'offre d'éducation internationale actuellement insuffisante à Marseille et améliorera la qualité globale de l'enseignement primaire et secondaire. Le projet contribuera à renforcer la résilience des infrastructures scolaires face aux risques du changement climatique et à améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment scolaire.


Ce projet s'inscrit également dans une stratégie de développement et de rénovation énergétique des infrastructures d'éducation, et de renforcement de l'investissement public dans l'éducation.

 

En ce qui concerne la contribution financière a ce projet, les conditions du marché pour les autorités locales en FR ne sont pas aussi favorables que les conditions de financement de la BEI étant donne des conditions de décaissement plus flexibles, des taux d'intérêt plus bas et la possibilité de convertir les taux d'intérêt ou de choisir facilement entre des taux d'intérêt variables et des taux d'intérêt fixes et maturité plus longue en particulier.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le Projet est porté et co-financé par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Département des Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille. Il soutient les objectifs de la politique environnementale de la Région et de son « Plan Climat 2021-2026, Gardons un cap d'avance ». Ce projet de construction neuve répond aux normes en vigueur en matière d'efficacité énergétique des bâtiments éducatifs, et en cela il permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de soutenir les activités économiques favorables à l'environnement.

La BEI exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
7 Juli 2023
10 November 2023
Weitere Unterlagen
13/07/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES 2

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
Datum der Veröffentlichung
13 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172039010
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220699
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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13/07/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
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Datenblätter
CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES 2

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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