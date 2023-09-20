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CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 100.000.000 €
Wasser, Abwasser : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2023 : 10.000.000 €
19/12/2023 : 15.000.000 €
19/12/2023 : 75.000.000 €
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03/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT - Link to promoter's website
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Zypern: EIB sagt 230 Mio. Euro zu für Abwasserbewirtschaftung und Investitionen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 April 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2023
20220695
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT
REPUBLIC OF CYPRUS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 206 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project will finance the construction of sewer networks and treatment facilities for peri-urban communities across Cyprus. It will support the National Implementation Programme for the EU Urban Wastewater Treatment Directive, as well as the Central Government's strategy to align with the EU Urban Wastewater Treatment Directive.

The aim is to comply with the EU environmental standards, whilst improving service efficiency. Furthermore, investments in wastewater projects generate positive externalities, such as environmental and public health benefits, by avoiding surface and groundwater pollution.

Additionality and Impact

The Project concerns priority investments which must be implemented for Cyprus to comply with EU Directives in the wastewater sector (such as "Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EEC" (UWWTD)) and addresses the sub-optimal investment situation in the wastewater sector in the country. If the agreed investments are not implemented within the agreed timeframe the Republic of Cyprus may be asked to pay penalty fees.


The EIB financing on favourable terms such as long tenors matching the asset life, flexibility of drawdowns and longer availability periods matching implementation of the Project as well as attractive interest rates assist with the affordability of such large public investment programmes.


EIB and the Council of Europe Development Bank (CEB) have worked together to appraise the project and will co-financed some of the investments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
20 September 2023
8 Dezember 2023
Weitere Unterlagen
03/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT - Link to promoter's website
03/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT - Link to promoter's website
Datum der Veröffentlichung
3 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172168696
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20220695
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT
Datum der Veröffentlichung
3 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172098239
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20220695
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171840513
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220695
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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