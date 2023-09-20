CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project will finance the construction of sewer networks and treatment facilities for peri-urban communities across Cyprus. It will support the National Implementation Programme for the EU Urban Wastewater Treatment Directive, as well as the Central Government's strategy to align with the EU Urban Wastewater Treatment Directive.
The aim is to comply with the EU environmental standards, whilst improving service efficiency. Furthermore, investments in wastewater projects generate positive externalities, such as environmental and public health benefits, by avoiding surface and groundwater pollution.
The Project concerns priority investments which must be implemented for Cyprus to comply with EU Directives in the wastewater sector (such as "Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EEC" (UWWTD)) and addresses the sub-optimal investment situation in the wastewater sector in the country. If the agreed investments are not implemented within the agreed timeframe the Republic of Cyprus may be asked to pay penalty fees.
The EIB financing on favourable terms such as long tenors matching the asset life, flexibility of drawdowns and longer availability periods matching implementation of the Project as well as attractive interest rates assist with the affordability of such large public investment programmes.
EIB and the Council of Europe Development Bank (CEB) have worked together to appraise the project and will co-financed some of the investments.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.