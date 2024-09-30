EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS II

The new and upgraded infrastructures financed by the EIB will accelerate the modernisation of teaching and learning environments in terms of pedagogical fit, energy efficiency, quality, health and safety, improving the provision of lower-secondary education. The Project will therefore contribute to addressing market failures in education by financing infrastructures that will favour positive externalities, including inclusive economic growth and increased productivity knowledge externalities, as well as climate and environmental externalities.





The financing of the Bank offers enhanced features compared to the market, including long maturity, three-year availability, five-year grace period and advice through the project's monitoring, providing the borrower with significant security over the achievement of its project.