WOMEN AND YOUTH EMPOWERMENT LOAN - WEMA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The credit line will support eligible investments made by small and medium sized enterprises (SMEs), mid-caps and young entrepreneurs in Nigeria in line with the 2X Challenge criteria.
The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries operating in eligible sectors such as transport, agriculture value-chain, manufacturing, tourism and services. A minimum of 50% of the loan amount will be targeting businesses owned, run, employing or primarily serving women to promote gender inclusion and women empowerment in businesses, in line with the 2X Challenge criteria. At least 50% of the loans will specifically contribute to the private sector inclusive growth, decent job creation for young people and youth entrepreneurship.
This EUR 50m credit facility is meant to support SMEs in Nigeria. A minimum of 50% of the loans will be targeting businesses owned or runned by women and employing or serving women. Further, a minimum of 50% of the loans will be specifically contributing to the private sector inclusive growth, decent job creation for youth entrepreneurship in Nigeria.
Known for its commitment to gender inclusion, Wema Bank is well-positioned to meet the above objectives. Hence, EIB has included Wema Bank in its Greening the Financial Sector technical assistance facility.
Access to finance is a major constraint in Nigeria, especially for women and the youth. This facility is expected to advance several Sustainable Development Goals (SDGs), most notably SDG 5 - Achieve Gender Equality and Empower Women, SDG 8 - Decent Work and Economic Growth, SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure and SDG 13 - Climate Action. Wema Bank as the financial intermediary has committed to financing green projects on a best effort basis.
The credit facility is aligned with EU's international Cooperation Instrument (NDICI)-Global Europe, the EU's 2021-2027 Nigeria Multi-Annual Indicative Programme (MIP), Nigeria's Financial Inclusion Strategy, the African Union's Agenda 2063, and with the Bank's policies and practices.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate. Wema Bank PLC is in scope of EIB's Paris Alignment Framework (PATH) which supports counterparties on their pathways to align with the Paris Agreement.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Under EFSD+ Guarantee
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.