CALEF PAN-EU LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation aims at financing small to medium sized investments carried out by SME and Midcap across EU, mainly in France, Poland, Spain and Germany. The operation features a sizeable Climate Action component of at least 30%.
Financing of small/medium projects carried out by SMEs and Midcaps with a specific focus on Climate Action.
The proposed operation supports the financing of small and medium scale projects undertaken by SMEs and Mid-Caps located mainly in France, Poland, Germany, Spain, and potentially other EU countries. As such, it falls under the scope of EU objectives through its contribution to job creation and to increased competitiveness and productivity of SMEs and Mid-Caps. Moreover, at least 30% of the resulting investments are intended to support the Climate Action & Environmental Sustainability ("CA&ES") objective, hence helping to accelerate the green transition of the above-mentioned EU economies.
Building on the Intermediaries' strong track record and long-standing experience, it is expected that EIB funds will be utilised in an efficient and timely manner. Thanks to the EIB's contribution in terms of Financial Value Added, the Intermediary will be able to facilitate the access to finance and improve funding conditions to final beneficiaries in the form of reduced interest rates, including in Cohesion regions.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.