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MASPEX FOOD PRODUCTION RESOURCE EFFICIENCY

Unterzeichnung(en)

Betrag
104.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 20.220.000 €
Polen : 83.780.000 €
Industrie : 104.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/04/2023 : 6.220.000 €
22/12/2022 : 14.000.000 €
22/12/2022 : 40.000.000 €
12/04/2023 : 43.780.000 €
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Related public register
14/02/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MASPEX FOOD PRODUCTION RESOURCE EFFICIENCY
Related public register
14/02/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MASPEX FOOD PRODUCTION RESOURCE EFFICIENCY - Raport oddziaływania na środowisko
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB fördert effizientere Lebensmittelproduktion der Maspex-Gruppe

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Februar 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2022
20220322
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MASPEX FOOD PRODUCTION RESOURCE EFFICIENCY
GMW HOLDING SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 104 million
EUR 189 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The loan will finance investments to upgrade Maspex group's food & beverage production, as well as storage facilities to support energy and resource efficiency.

By increasing renewable energy generation capacity and upgrading the promoter's logistic operations, the project will help saving energy and water, and thus reduce the production facilities environmental footprint.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the project's components may fall under the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU and are subject to a full EIA process if determined by the competent authorities. During the appraisal, the EIA process will be analysed. Food safety aspects will also be assessed. The operation will contribute to increase energy and resource efficiency, and renewable energy in the industrial operations of the promoter. The investment will take place within existing industrial facilities, thus, owing to the project's technical characteristics and location, negative impacts by the project on any site of nature conservation are considered unlikely. Nonetheless, these aspects will be thoroughly verified during the due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the promoter to apply those rules.

Weitere Unterlagen
14/02/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MASPEX FOOD PRODUCTION RESOURCE EFFICIENCY
14/02/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MASPEX FOOD PRODUCTION RESOURCE EFFICIENCY - Raport oddziaływania na środowisko
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB fördert effizientere Lebensmittelproduktion der Maspex-Gruppe

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MASPEX FOOD PRODUCTION RESOURCE EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
14 Feb 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
159114528
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220322
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MASPEX FOOD PRODUCTION RESOURCE EFFICIENCY - Raport oddziaływania na środowisko
Datum der Veröffentlichung
14 Feb 2023
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
161348918
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20220322
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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14/02/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MASPEX FOOD PRODUCTION RESOURCE EFFICIENCY
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14/02/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MASPEX FOOD PRODUCTION RESOURCE EFFICIENCY - Raport oddziaływania na środowisko
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Übersicht
MASPEX FOOD PRODUCTION RESOURCE EFFICIENCY
Datenblätter
MASPEX FOOD PRODUCTION RESOURCE EFFICIENCY
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB fördert effizientere Lebensmittelproduktion der Maspex-Gruppe

Aktuelles und Storys

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Polen: EIB fördert effizientere Lebensmittelproduktion der Maspex-Gruppe
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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