IFAD - FOOD SECURITY LOAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
The International Fund for Agricultural Development (IFAD) is a specialised agency of the United Nations mandated to enable poor rural women and men to improve their food security and nutrition, raise their incomes and strengthen their resilience. The EIB loan to IFAD will finance investments that boost agricultural production and reinforce the food value chains to generate resilience. The operation aims to accelerate IFAD's support to developing countries.
The project will provide funding to IFAD's borrowing countries, that are low and middle income countries. The financed projects will aim inter alia at improving and strengthening food production systems including related policies and institutions.
IFAD shall ensure that the final beneficiaries for the sub-projects receiving EIB financing, will comply with IFAD's Social Environmental and Climate Assessment Procedures (2021), IFAD's safeguards and mainstreaming policies, national legislation as well as international treaties and conventions signed and ratified by or otherwise applicable and binding in the country.
Works and services for IFAD-financed projects are carried out according to the Borrower's/Recipient's procurement regulations to the extent that they are consistent with IFAD Project Procurement Guidelines that EIB has reviewed and found satisfactory and substantially aligned with the EIB's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.