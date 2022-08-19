IZICAP (IDGF)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
Izicap is a fintech SME that has developed an innovative card-linked Customer Relationship Management (CRM) & Loyalty solution for local brick-and-mortar merchants, which transforms payment terminals into powerful marketing tools.
The project will finance investments in research, development and innovation (RDI) activities, as well as the commercial growth of the company.
Izicap is a French FinTech SME offering a payment card-linked loyalty solution targeting small merchants operating local, physical stores. The project supports the Innovation, Digital and Human Capital (IDHC) policy objective by supporting an innovative start-up that provides small merchants, which have been severely hit during the COVID-19 pandemic, with an affordable solution that enables them to retain their customers (i.e. individual consumers) and better resist to large retail groups. The project generates significant positive RDI externalities through the application of the technology in various industries and through knowledge spill-overs to customer SMBs and partners (acquirers, card schemes). The project is therefore strengthening the EU's market position in the context of payment value-added services and customer loyalty and enhancing the competition in this field. EIB's venture debt financing combines a 3-year availability period associated with a long-term maturity date and a bullet repayment so the Borrower can focus on sustainable growth by deploying
its technological and commercial roadmap prior to an equity round expected in 2023. This financing is expected to support the company in maintaining its competitive edge while creating a financial catalyst effect by setting solid grounds in view of a future equity round.
The project activities do not fall under the annexes of the environmental impact assessments (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory EIA. The activities included in the scope of the project will be performed in existing buildings and are not expected to have any relevant environmental impact.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.