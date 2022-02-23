EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (GR)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Kombinierte Infrastrukturvorhaben - Baugewerbe/Bau
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
- Dienstleistungen - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
- Bildung - Erziehung und Unterricht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
Co-financing of priority investments in the Hellenic Republic in the 2021-2027 programming period.
The project will support, through national contribution co-financing, priority multi-sector investments under the Greek Partnership Agreement 2021-2027. The Partnership Agreement lays out the strategy to be addressed via the Cohesion Policy Funds and the European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) for the 13 regional Operational Programmes (OPs) and 9 sectoral OPs. The project includes the Just Transition Fund and covers the entire country of Greece.
The project aims at supporting key EU priorities such as the green and digital transition and contributing to develop a competitive, innovative and export-oriented growth model for the country. The results of such investments under these priorities will include for example reduced emissions, increased adaptability to climate change, the protection of biodiversity and the environment. Socially, the investments target socio-economic inclusion of marginalised groups, active inclusion, equality of access to services etc. In addition, the Just Transition investments will foster solidarity in the drive towards climate neutrality, enabling regions and people to address the social, employment, economic and environmental impacts of achieving the Union's 2030 energy and climate targets and the transition to a climate-neutral economy of the Union by 2050 under the Paris Agreement.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for implementation of the project have been or will be (as the case may be) tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU / 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC] as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.