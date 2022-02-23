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EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (GR)

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 600.000.000 €
Müllbeseitigung : 23.997.600 €
Telekommunikation : 30.000.000 €
Wasser, Abwasser : 30.002.400 €
Gesundheit : 48.000.000 €
Energie : 54.000.000 €
Verkehr : 60.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 78.000.000 €
Bildung : 132.000.000 €
Dienstleistungen : 144.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/01/2023 : 23.997.600 €
24/01/2023 : 30.000.000 €
24/01/2023 : 30.002.400 €
24/01/2023 : 48.000.000 €
24/01/2023 : 54.000.000 €
24/01/2023 : 60.000.000 €
24/01/2023 : 78.000.000 €
24/01/2023 : 132.000.000 €
24/01/2023 : 144.000.000 €
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26/11/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (GR)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 September 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/01/2023
20220223
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (GR)
HELLENIC REPUBLIC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 600 million
EUR 23219 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of priority investments in the Hellenic Republic in the 2021-2027 programming period.

The project will support, through national contribution co-financing, priority multi-sector investments under the Greek Partnership Agreement 2021-2027. The Partnership Agreement lays out the strategy to be addressed via the Cohesion Policy Funds and the European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) for the 13 regional Operational Programmes (OPs) and 9 sectoral OPs. The project includes the Just Transition Fund and covers the entire country of Greece.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project aims at supporting key EU priorities such as the green and digital transition and contributing to develop a competitive, innovative and export-oriented growth model for the country. The results of such investments under these priorities will include for example reduced emissions, increased adaptability to climate change, the protection of biodiversity and the environment. Socially, the investments target socio-economic inclusion of marginalised groups, active inclusion, equality of access to services etc. In addition, the Just Transition investments will foster solidarity in the drive towards climate neutrality, enabling regions and people to address the social, employment, economic and environmental impacts of achieving the Union's 2030 energy and climate targets and the transition to a climate-neutral economy of the Union by 2050 under the Paris Agreement.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for implementation of the project have been or will be (as the case may be) tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU / 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC] as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
26/11/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (GR)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (GR)
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158253698
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220223
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Telekommunikation
Dienstleistungen
Bildung
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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26/11/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (GR)
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Datenblätter
EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (GR)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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