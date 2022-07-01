CENTRE VAL DE LOIRE TRANSPORTS FERROVIAIRES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
Acquisition of electric rail rolling stock, modernisation of rail lines and rail depots in the Centre-Val de Loire Region in France.
The project is expected to consist of multiple schemes, including acquisition of electric rail rolling stock, modernisation of rail lines and new construction of rail depots in the Centre-Val de Loire Region in France.
The project increases competitiveness of rail and supports prevention of shift of traffic from rail to road as well as some modal shift from road to rail, enhancing sustainable transport in line with EU objectives and reducing negative transport externalities, thus addressing important market failures. These externalities include pollution reduction from the road diesel/petrol engines and the related noise and CO2 emissions.
Furthermore, sustained modal share of rail as the safest mode of land transport will lead to reduction of fatalities and serious accidents and the associated human suffering.
The EIB financing is adjusted to the client request and will provide affordable pricing with long tenor and other flexibility features like sculpted repayment, grace period.
In relation to the infrastructure works and construction of depots, the compliance with the requirements of the EIA directive and the development consents are to be reviewed during appraisal. The project's potential impacts on protected areas and species, in accordance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) will also be appraised. The components related to acquisition of rolling stock do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU. In addition, the arrangements for the scrapping of the replaced stock and for any decommissioning of maintenance depots will be checked during appraisal. The project is expected to have a positive environmental impact by helping railways to maintain modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU or Directive 2004/17/EC as applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.