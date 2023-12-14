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UNITED BULGARIAN BANK RISK SHARING

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 75.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2023 : 75.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Oktober 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2023
20220086
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNITED BULGARIAN BANK RISK SHARING
UNITED BULGARIAN BANK AD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 210 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in a Linked Risk-Sharing Operation to support Bulgarian small and medium sized enterprises (SMEs), mid-caps and large corporates.

The aim is to enhance access to finance to the final beneficiaries operating in EIB's eligible sectors such as innovation and environment.

Additionality and Impact

This Linked risk sharing operation is designed to provide support to mid-caps in order to foster their access to liquidity and contribute to the long-term economic growth in Bulgaria. The proposed operation is fully in line with the EU and the Bank's strategic objective to support uninterrupted access to finance for Mid-Caps through the provision of a fully delegated guarantee instrument. The operation addresses the underlying market failure in access to finance faced by Final Beneficiaries due to information asymmetries and credit considerations on the side of the Financial Intermediaries. Given the economic uncertainty exacerbated by supply chain constraints, inflation, rising interest rates and energy security constraints, the proposed risk sharing operation may alleviate some of the pressures faced by the real economy. The EIB contribution enables the United Bulgarian Bank to reach beneficiaries that are not covered by any of the existing guarantee schemes currently available to the Financial Intermediary. The EIB contribution rests on assuming credit risks and thereby allowing the Financial Intermediary to engage into transactions that it would not have engaged in without the EIB's intervention due to capital or credit risk related limitations. The final beneficiaries will benefit from the above additional lending made available by United Bulgarian Bank at typically beneficial terms, in the form of reduced interest rates, longer maturities and/or lower collateral requirements.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU environment and procurement legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU environment and procurement legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
14 Dezember 2023
22 Dezember 2023
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
LRS - EU PL RISK SHARING INSTRUMENT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen