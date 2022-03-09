Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SANTANDER & UCI CLIMATE ACTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
398.750.698,23 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 398.750.698,23 €
Durchleitungsdarlehen : 39.875.069,83 €
Stadtentwicklung : 358.875.628,4 €
Unterzeichnungsdatum
28/03/2023 : 7.840.000 €
13/12/2022 : 8.073.065,05 €
14/12/2023 : 11.802.004,78 €
28/03/2023 : 12.160.000 €
28/03/2023 : 70.560.000 €
13/12/2022 : 72.657.585,41 €
14/12/2023 : 106.218.042,99 €
28/03/2023 : 109.440.000 €
Andere Links
Related public register
08/06/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANTANDER CLIMATE ACTION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 März 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2022
20220068
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SANTANDER & UCI CLIMATE ACTION
BANCO SANTANDER SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 399 million
EUR 795 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Multi-beneficiary intermediated loan (MBIL) dedicated to finance energy efficiency and potentially other climate action projects carried out in Spain by individuals, small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps.

The proposed operation seeks to facilitate investments with high climate action content. The operation will include a wide range of final beneficiaries, such as individuals and homeowner associations, private entities and public entities, and SMEs and mid-caps.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
08/06/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANTANDER CLIMATE ACTION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANTANDER CLIMATE ACTION
Datum der Veröffentlichung
8 Jun 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
155780375
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220068
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/06/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANTANDER CLIMATE ACTION
Andere Links
Übersicht
SANTANDER & UCI CLIMATE ACTION
Datenblätter
SANTANDER & UCI CLIMATE ACTION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen