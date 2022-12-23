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NEUROMOD (IEU TI)

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 15.000.000 €
Industrie : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/04/2023 : 15.000.000 €
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13/06/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEUROMOD (IEU TI)
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: Neuromod Devices wirbt 30 Millionen Euro für weitere Vermarktung von Lenire® zur Behandlung von Tinnitus ein
Story zum Projekt
Besserer Sound für ältere Menschen
Übergeordnetes Projekt
TECHEU THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 April 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/04/2023
20220063
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NEUROMOD (IEU TI)
NEUROMOD DEVICES LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 39 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Neuromod is an Irish medical technology company located in Dublin developing non-invasive neuromodulation treatments for patients suffering from chronic and debilitating conditions.

The aim is to support the development, manufacturing and commercialising of a tinnitus treatment device called Lenire.

Additionality and Impact

The project addresses the failure in financial markets for small innovative and high-growth companies arising from the limited access and/or prohibitive cost of financing charged by creditors/investors as a result from information asymmetries, higher uncertainty, lack of collateral and imperfect screening and monitoring. The project is in line with the objectives of Horizon Europe program. The project will deliver a medical device for management of tinnitus, a condition with prevalence ranging from 4.6% to 30%. EIB's financing would be complementary to European VC investors and would provide a signalling effect to crowd-in other capital providers, which are necessary for the completion of the product development stage and commencing commercial operations.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter's investments concern research, development and innovation activities that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during appraisal.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement. However, the Promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB's guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
23 Dezember 2022
12 April 2023
Weitere Unterlagen
13/06/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEUROMOD (IEU TI)
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
TECHEU THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL
Andere Links
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Irland: Neuromod Devices wirbt 30 Millionen Euro für weitere Vermarktung von Lenire® zur Behandlung von Tinnitus ein

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEUROMOD (IEU TI)
Datum der Veröffentlichung
13 Jun 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
154352223
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220063
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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NEUROMOD (IEU TI)
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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