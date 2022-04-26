Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Equity participation in Adenia Capital V, a generalist, closed-ended private equity fund focusing on small and medium-sized enterprises (SMEs) in sub-Saharan Africa.
The fund aims to provide equity and quasi-equity support to private companies (SMEs and mid-market companies) active in Africa (with a focus on sub-Saharan Africa). The fund will support the achievement of the sustainable development goals (SDGs), in particular SDG 5 (Gender Equality), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), and SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure). The fund has a target size of approximately USD 400 million.
The operation concerns an investment in Adenia Capital V, a USD 400m investment fund targeting companies in Africa.
This operation is in line with the European Commission's priority to promote Jobs and sustainable and inclusive growth. It is expected to contribute to EIB objective outside the EU for private sector development and job creation. In terms of jobs, the Fund is expected to not only support job creation, but also to improve employees' wellbeing, increase career developmental opportunities and boost job satisfaction.
The EIB commitment is expected to trigger the commitment from other investors and to have a strong catalytic effect. With EIB commitment, the Fund's terms are expected to be negotiated in line with best market practice standards.
The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.
The fund is expected to comply with EIB's procurement guidelines.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.