Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SGEF HU LOAN FOR SMES AND MIDCAPS II

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2023 : 40.000.000 €
1/12/2025 : 60.000.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
SGEF HU LOAN FOR SMES AND MIDCAPS II
Andere Links
Übersicht
SGEF HU LOAN FOR SMES AND MIDCAPS II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 März 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2023
20210792
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SGEF HU LOAN FOR SMES AND MIDCAPS II
SG ESZKOEZFINANSZIROZAS MAGYARORSZAG ZRT,SG ESZKOEZLIZING MAGYARORSZAG KFT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of a dedicated loan to finance projects carried out by small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps mainly based in Hungary. A 30% of total amount will be focusing on Climate Action and Environmental Sustainability projects.

The aim is to enhance access to finance for SMEs and Midcaps mainly operating in the industry and services sector.

Additionality and Impact

The proposed operation supports the financing of small and medium scale projects undertaken by SMEs and Mid-Caps in Hungary. As such, it falls under the scope of EU objectives through its contribution to job creation and to increased competitiveness and productivity of SMEs and Mid-Caps. Moreover, at least 30% of the resulting investments are intended for Climate Action & Environmental Sustainability, which will accelerate the green transition of the economy. Additional priorities of the operation include the EIB Cohesion Policy Objective for some estimated 80% of investments. Building on the Intermediaries' strong track record and long-standing experience, it is expected that EIB funds be utilised in an efficient and timely manner, thereby providing final beneficiaries with improved financing conditions. In addition to diversifying their financing sources, the Bank's involvement will also provide the Financial Intermediaries with a good level of flexibility in terms of drawdowns, thus facilitating the deployment of the facility. Through this product, it is expected that the crowding in effects will amplify even further the EIB's impact and outreach.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
21 August 2023
14 Dezember 2023
Link zum projekt
Übersicht
SGEF HU LOAN FOR SMES AND MIDCAPS II
Andere Links
Datenblätter
SGEF HU LOAN FOR SMES AND MIDCAPS II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen