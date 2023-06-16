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PROCREDIT BG ENHANCED SUPPORT SMES & CA

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.503.662,66 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 140.503.662,66 €
Durchleitungsdarlehen : 140.503.662,66 €
Unterzeichnungsdatum
21/06/2023 : 40.503.662,67 €
21/06/2023 : 99.999.999,99 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 April 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/06/2023
20210791
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PROCREDIT BG ENHANCED SUPPORT SMES & CA
PROCREDIT BANK (BULGARIA) AD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 140 million
EUR 348 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in an EIB Group's guarantee covering an existing portfolio of loans and leases targeting small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps. The operation will enable ProCredit Bank Bulgaria to further expand its lending to the target beneficiaries, including those implementing projects that support green objectives.

The aim is to increase availability of finance for projects carried out by SMEs and Midcaps operating in the industry and services sector. This operation will also contribute to mitigate the negative economic effects of the pandemic and significant part of the financed sub-projects will be dedicated to tackling climate change.

Additionality and Impact

The project contributes to the Bank's lending priority objectives on SMEs, as well as on climate action (transversal). Through an intermediated approach, the Bank will reach SMEs and MidCaps financing small and mid-size projects, which could otherwise not be reached. In addition, the operation supports the financial intermediary's sustainability strategy, increasing its lending in the sector and diversifying its funding sources. The project addresses a number of market failures: From the continuously existing and further widening financing gap stemming from higher interest rates for SMes, the gap in long tenor financing for Climate Action projects. EIB is providing adequate financing sources in terms of pricing and longer maturities. The EIB's contribution will be most visible on the financial contribution side by accelerating the fundraising and crowding in other financiers.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
16 Juni 2023
21 Juni 2023
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
EU PROGRAMME LOAN FOR ABS OPERATIONS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen