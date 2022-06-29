Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
Construction and operation of four wind turbines with a total capacity of 16.78 MW in the state of Styria, Austria. The project is an extension to an existing wind farm (Pretul).
The project contributes to the national renewable energy targets as set out in the final National Climate and Energy Plan, published in December 2019. Austria aims to provide 100% of electricity consumption from renewable energy sources by 2030. The financing of this project also contributes to Bank's lending priority objectives on energy (Renewable Energy) as well as on climate action (transversal).
The environmental and social risks associated with such exposed locations can be higher than for other onshore wind farms.
The EC has exempted all contracts, which are being awarded to implement electricity generation projects in Austria from the scope of the Utilities Directive 2004/17/EC (EC decision 2008/585/EG). No public procurement is therefore required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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