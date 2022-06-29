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PRETUL II

Unterzeichnung(en)

Betrag
2.640.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 2.640.000 €
Energie : 2.640.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/07/2022 : 2.640.000 €
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21/07/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRETUL II
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB unterstützt Ausbau des Windparks Pretul
Übergeordnetes Projekt
ONSHORE WIND GREEN ENERGY PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Juni 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/07/2022
20210695
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PRETUL II
OESTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 3 million
EUR 21 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of four wind turbines with a total capacity of 16.78 MW in the state of Styria, Austria. The project is an extension to an existing wind farm (Pretul).

The project contributes to the national renewable energy targets as set out in the final National Climate and Energy Plan, published in December 2019. Austria aims to provide 100% of electricity consumption from renewable energy sources by 2030. The financing of this project also contributes to Bank's lending priority objectives on energy (Renewable Energy) as well as on climate action (transversal).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The environmental and social risks associated with such exposed locations can be higher than for other onshore wind farms.

The EC has exempted all contracts, which are being awarded to implement electricity generation projects in Austria from the scope of the Utilities Directive 2004/17/EC (EC decision 2008/585/EG). No public procurement is therefore required.

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21/07/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRETUL II
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Übergeordnetes Projekt
ONSHORE WIND GREEN ENERGY PROGRAMME LOAN
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Österreich: EIB unterstützt Ausbau des Windparks Pretul

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRETUL II
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150604610
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210695
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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PRETUL II
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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