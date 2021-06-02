GRENOBLE VALORISATION

La BEI va financer un centre de tri des emballages ménagers et la rénovation d'un centre de compostage, incluant la construction d'une unité de méthanisation des biodéchets. Le projet vise à contribuer aux principaux objectifs des Directives Européennes qui régissent le secteur de la gestion des déchets, plus particulièrement le Paquet Européen sur l'Economie Circulaire adopté par le Parlement Européen. Il permettra de réduire les externalités négatives impactant la protection de l'environnement (réduction des polluants et des gaz à effets de serre) et la santé publique, tout en contribuant à la production d'énergie. Ainsi la BEI soutient le développement d'une gestion soutenable des déchets et de la transition vers une économie circulaire de la Métropole de Grenoble.

Par son financement de long-terme, en phase avec la durée de vie économique du projet, la BEI permet à la Métropole de préserver ses capacités financières. En permettant un accès à une dette soutenable, l'apport du financement de la BEI au projet s'apprécie en termes d'additionalité, de diversification que de durée et de prix.