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GRENOBLE VALORISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 45.000.000 €
Energie : 18.000.000 €
Müllbeseitigung : 27.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/10/2022 : 18.000.000 €
26/10/2022 : 27.000.000 €
Andere Links
Related public register
22/07/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRENOBLE VALORISATION
Related public register
27/06/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GRENOBLE VALORISATION - Volet ecologique de l'étude d'impact
Related public register
27/06/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GRENOBLE VALORISATION - Volet naturel de l'étude d'impact

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Dezember 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/10/2022
20210602
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GRENOBLE VALORISATION
GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million
EUR 90 million
Ort
Sektor(en)
  • Energie - Energieversorgung
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Le projet comprend le financement d'un centre de tri des emballages ménagers et de la rénovation d'un centre de compostage avec construction d'une unité de méthanisation des biodéchets. Le centre de tri aura une capacité nominale de 51 000 tonnes par an et l'unité de méthanisation une capacité nominale de 18 000 tonnes/an de déchets alimentaires collectés séparément. L'unité de méthanisation produira environ 10 GWh/an de bio-méthane.

Le projet vise à contribuer aux principaux objectifs des Directives Européennes qui régissent le secteur de la gestion des déchets, plus particulièrement le Paquet Européen sur l'Economie Circulaire adopté par le Parlement Européen. Ce Paquet contient, entre autres, la Directive sur les décharges 2018/850 (Directive 1999/31/EC modifiée) et la Directive-cadre sur les déchets 2018/851 (Directive 2008/98/EC modifiée). Au niveau national, le projet entre dans le cadre réglementaire favorisant l'économie circulaire en général et l'énergie durable: Grenelle environnement, plan déchets en 2014, Loi sur La Transition Energétique pour une Croissance Verte (LTECV). En effet, la LTECV fixe en particulier un objectif de réduction de 50% des déchets non dangereux admis en installation de stockage d'ici 2025. Au niveau régional le projet est également conforme au Grenoble-Alpes-Métropole Schéma Directeur Déchets (SDD) portant sur la période 2020-2030 adopté en novembre 2017 par le Conseil métropolitain. À l'échelle du territoire le projet est conforme au Plan Local d'Urbanisme Intercommunal; au projet de Schéma Directeur de l'Énergie ; au Plan Air Énergie Climat et aux Plans Départemental et Régional de Prévention et d'Élimination des Déchets.

Additionality and Impact

La BEI va financer un centre de tri des emballages ménagers et la rénovation d'un centre de compostage, incluant la construction d'une unité de méthanisation des biodéchets. Le projet vise à contribuer aux principaux objectifs des Directives Européennes qui régissent le secteur de la gestion des déchets, plus particulièrement le Paquet Européen sur l'Economie Circulaire adopté par le Parlement Européen. Il permettra de réduire les externalités négatives impactant la protection de l'environnement (réduction des polluants et des gaz à effets de serre) et la santé publique, tout en contribuant à la production d'énergie. Ainsi la BEI soutient le développement d'une gestion soutenable des déchets et de la transition vers une économie circulaire de la Métropole de Grenoble.

Par son financement de long-terme, en phase avec la durée de vie économique du projet, la BEI permet à la Métropole de préserver ses capacités financières. En permettant un accès à une dette soutenable, l'apport du financement de la BEI au projet s'apprécie en termes d'additionalité, de diversification que de durée et de prix. 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet vise à contribuer aux principaux objectifs des Directives Européennes qui régissent le secteur de la gestion des déchets, plus particulièrement le Paquet Européen sur l'Economie Circulaire adopté par le Parlement Européen. Ce Paquet contient, entre autres, la Directive sur les décharges 2018/850 (Directive 1999/31/EC modifiée) et la Directive-cadre sur les déchets 2018/851 (Directive 2008/98/EC modifiée). Au niveau national, le projet entre dans le cadre réglementaire favorisant l'économie circulaire en général et l'énergie durable: Grenelle environnement, plan déchets en 2014, Loi sur La Transition Energétique pour une Croissance Verte (LTECV). En effet, la LTECV fixe en particulier un objectif de réduction de 50% des déchets non dangereux admis en installation de stockage d'ici 2025. Au niveau régional le projet est également conforme au Grenoble-Alpes-Métropole Schéma Directeur Déchets (SDD) portant sur la période 2020-2030 adopté en novembre 2017 par le Conseil métropolitain. À l'échelle du territoire le projet est conforme au Plan Local d'Urbanisme Intercommunal; au projet de Schéma Directeur de l'Énergie ; au Plan Air Énergie Climat et aux Plans Départemental et Régional de Prévention et d'Élimination des Déchets.

Le projet fera l'objet de deux Marchés Publics. Deux consultations dans le cadre de deux marchés globaux de performances (MGP) ont été lancées. Ces marchés permettront de confier à un même opérateur économique des prestations de conception, d'exécution de travaux susmentionnés (construction du centre de tri d'une part, rénovation de l'unité de compostage et création d'une unité de méthanisation d'autre part) et d'exploitation du centre de tri et de l'unité de méthanisation. Le centre de compostage restera en revanche exploité en régie directe par la Métropole, titulaire de l'autorisation d'exploiter.

Weitere Unterlagen
22/07/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRENOBLE VALORISATION
27/06/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GRENOBLE VALORISATION - Volet ecologique de l'étude d'impact
27/06/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GRENOBLE VALORISATION - Volet naturel de l'étude d'impact

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRENOBLE VALORISATION
Datum der Veröffentlichung
22 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
153344550
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210602
Sektor(en)
Energie
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GRENOBLE VALORISATION - Volet ecologique de l'étude d'impact
Datum der Veröffentlichung
27 Jun 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
156947476
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210602
Sektor(en)
Energie
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GRENOBLE VALORISATION - Volet naturel de l'étude d'impact
Datum der Veröffentlichung
27 Jun 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
154851906
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210602
Sektor(en)
Energie
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
GRENOBLE VALORISATION
Datenblätter
GRENOBLE VALORISATION

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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