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WALLONIA WATER SUPPLY & CLIMATE - SWDE

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 250.000.000 €
Wasser, Abwasser : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/05/2022 : 250.000.000 €
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13/04/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WALLONIA WATER SUPPLY & CLIMATE - SWDE
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB vergibt 250 Millionen Euro an Société wallonne des eaux für Investitionen in Klimaresilienz
Story zum Projekt
Walloniens Wassersorgen
Story zum Projekt
Die EU liefert: Sichere Wasserversorgung in Belgien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Dezember 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/05/2022
20210565
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WALLONIA WATER SUPPLY & CLIMATE - SWDE
SOCIETE WALLONNE DES EAUX
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Un prêt de 250 millions d'euros de la BEI à la Société Wallone des Eaux (SWDE) pour cofinancer son programme d'investissement 2022-2026 afin d'améliorer la distribution d'eau, la sécurité d'approvisionnement et de contribuer aux travaux d'adaptation liés au changement climatique.

Le projet concerne le programme d'investissement de la SWDE pour la période de 2022 à 2026. Il comprend la réhabilitation et la mise à niveau de tous les types de composants du système d'adduction d'eau de de la SWDE (transport, stockage, traitement et distribution). Il permettra d'améliorer l'alimentation en eau d'un bassin de près de 2,5 millions d'habitants couvrant 207 municipalités en Wallonie à travers un réseau modernisé de près de 30 000 km de longueur.

Additionality and Impact

The project is in line with EU and EIB policy objectives of environmental protection and climate action, and will generate positive externalities in the form of environmental and health benefits. These benefits would not be realised to the same extent without public intervention. The contribution of the EIB relies mainly on the financing conditions, that usually cannot be found on the Belgian market. Indeed maturities over 25 years are unusual, drawing period are 12 months maximum and tranching is very limited in finance contracts provided by commercial banks. Customised terms and crowding-in effects have also been mentioned by the promoter. Further, EIB's involvement has a strong impact on mobilising other financiers and signalling that the project is sound and worth supporting, thereby facilitating the full financing and implementation of the project. 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Les opérations de ce programme sont toutes éligibles sous la nouvelle orientation de prêts dans le secteur de l'eau de la BEI. Ce prêt devrait contribuer à corriger les défaillances du marché dans le secteur en finançant des opérations générant d'importantes externalités positives (environnement et santé publique). Par ailleurs, une part des opérations devrait contribuer à l'action climatique à la fois en terme d'atténuation et d'adaptation.

La Banque exigera du Promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en œuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

Weitere Unterlagen
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Belgien: EIB vergibt 250 Millionen Euro an Société wallonne des eaux für Investitionen in Klimaresilienz

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WALLONIA WATER SUPPLY & CLIMATE - SWDE
Datum der Veröffentlichung
13 Apr 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152481197
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210565
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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