REGIONE EMILIA-ROMAGNA EU BLENDING PROGRAMME

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Support Regione Emilia-Romagna measures in favor of local small and medium-sized enterprises (SMEs) targeting investments in priority sectors (Regional Development Plan 2021-2027).
Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises and mid-caps.
The operation addresses access to finance constraints facing SMEs in Emilia-Romagna Region through L/T loans that supports new financing for SMEs and Midcaps. Currently a regional specific plafond of ESIF funds have been allocated to reduce interest rates in the tourism sector. The Region is available to enlarge this interest rebate opportunity to other sectors. The EIB contribution rests on longer maturity and introducing an innovative product to the regional market. EIB involvement also generates a signalling effect that may help crowd in additional financing. Implementation is handled by four intermediaries selected by the Region through a public tender that have in-depth experience with implementing EIB products through a network of branches in the targeted region.
The operation addresses the constrained access to finance for SMEs/Midcaps which stems from the market failure of asymmetric information. It also rests on strategic alignment with EU and EIB policy priorities as well as the country's national development plan.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.