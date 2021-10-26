INSTAFREIGHT (EGF VD)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
InstaFreight is a Berlin-based digital freight forwarder that connects large shippers with small independent carriers using software technology.
The objectives of the EIB financing are to support the company to mitigate the impact from the COVID-19 pandemic and to execute its growth investments, mainly in research and development (R&D) and commercial expansion.
The project supports the policy objective of support for SMEs, as well as innovation and digitalisation by providing tailored venture debt financing to InstaFreight, an innovative start-up, offering digital freight-forwarding services through its platform that intelligently connects shippers and carriers through its operations in Germany and Poland.
The financed developments are expected to lead to positive RDI externalities by supporting transparency and efficiency in logistics processes, enabling better utilisation of existing carrier capacities and road infrastructures.
EIB's financial contribution facilitates the SME's sustainable growth and helps to maintain its technological edge, despite the adverse economic conditions resulting from the COVID-19 outbreak. Furthermore, it provides a positive signalling effect to crowd-in further financing from private investors.
The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory environmental Impact assessment (EIA).
The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.