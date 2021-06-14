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SIPEARL (EGF VD)

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 12.500.000 €
Frankreich : 12.500.000 €
Industrie : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/02/2022 : 12.500.000 €
25/02/2022 : 12.500.000 €
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23/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SIPEARL (EGF VD)
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: SiPearl - Erstes Closing der Series A für energieeffizienten HPC-Mikroprozessor Rhea bei 90 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juni 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/02/2022
20210452
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SIPEARL (EGF VD)
SIPEARL SAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 88 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

SiPearl aims to develop microprocessors for high performance computing and data centres.

The project aims to deliver a high-performance, energy-efficient processor with high security and safety requirements that will support the next generation of computing and data infrastructure. The project's objective aims at supporting the creation of a world-class European High-Performance Computing and Big Data ecosystem.

Additionality and Impact

SiPearl is a French SME founded in 2019, which has grown to ca 75 FTEs based in France, Germany and Spain. SiPearl is putting together a large team of experts in Europe dedicated to HPC technologies, with the view to become the European leader in designing and building the next generation of European Computer Processor Units ("CPUs") for supercomputers ("HPC") and other industrial applications. The company aims to reduce the existing dependencies of Europe on North-American and Asian semiconductor companies and become a key player in the European HPC market. The project entails research and development activities and is expected to generate positive externalities, such as knowledge transfer, increased competition, and productivity growth through innovative computing technology.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Semiconductor research, development and innovation (RDI) activities are not specifically covered by Annexes I & II of the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, and therefore not subject to mandatory environmental impact assessment (EIA).

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
23/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SIPEARL (EGF VD)
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SIPEARL (EGF VD)
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149921316
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210452
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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