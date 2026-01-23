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        VALORISATION DECHETS ET CIRCULARITE

        Unterzeichnung(en)

        Betrag
        100.000.000 €
        Länder
        Sektor(en)
        Frankreich : 100.000.000 €
        Müllbeseitigung : 100.000.000 €
        Unterzeichnungsdatum
        30/06/2026 : 100.000.000 €
        Andere Links
        Related public register
        30/01/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALORISATION DECHETS ET CIRCULARITE

        Übersicht

        Veröffentlichungsdatum
        22 Mai 2025
        Projektstatus
        Referenz
        Unterzeichnet | 30/06/2026
        20210444
        Projekttitel
        Projektträger – Finanzintermediär
        VALORISATION DECHETS ET CIRCULARITE
        LE SYCTOM L'AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS
        Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
        Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
        EUR 100 million
        EUR 280 million
        Ort
        Sektor(en)
        • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
        Beschreibung
        Ziele

        Le projet consiste en la reconstruction du centre de transfert et de traitement des déchets ménagers du Syctom situé à Romainville et Bobigny.

        La future installation comprendra quatre principales composantes : une unité de réception et de transfert des ordures ménagères résiduelles, un centre de tri pour les matériaux recyclables, une capacité portuaire sur les rives du canal de l'Ourcq et un pôle d'excellence en économie circulaire. La nouvelle installation devrait traiter 350 000 tonnes/an de déchets résiduels, 60 000 tonnes/an de matériaux recyclables et 40 000 tonnes/an de déchets alimentaires collectés séparément. Le projet intégrera des normes environnementales et architecturales strictes afin de minimiser les nuisances et d'améliorer l'intégration du site dans le paysage urbain.

        Zusätzlichkeit und Wirkung

        The Project supports compliance with key EU environmental policies and contributes to the Bank's objective of Environmental Sustainability by mitigating greenhouse gas emissions, protecting water resources, and enhancing climate resilience. It addresses market failures in the waste sector, generating positive externalities such as improved public health, increased recycling, reduced solid waste disposal, and lower emissions of pollutants. As such, it makes a substantial contribution to tackling environmental externalities.


        The Bank's financing will strengthen the financial viability of the investments by offering favorable terms, extending debt maturity, and diversifying funding sources. It will also enhance flexibility in project execution by enabling phased drawdowns and ensuring a long availability period.

        Umweltaspekte
        Auftragsvergabe

        Le projet relèvera de la directive 2014/52/UE sur l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement (EIE) (modifiant la directive 2011/92/UE), de la directive Habitats (92/43/CEE) et de la directive Oiseaux (2009/147/CE). En raison de sa capacité nominale, l'installation de transfert nécessite une évaluation de l'impact environnemental (EIE), approuvée par les autorités publiques. La décision des autorités compétentes, y compris la procédure concernant leur évaluation de l'impact environnemental (EIE), sera discutée lors de l'évaluation. La Banque évaluera lors de l'évaluation la capacité du promoteur à mettre en oeuvre le projet conformément aux réglementations nationales et à la législation environnementale de l'UE.

        La Bei exigera du Promoteur qu'il s'assure que les contrats pour la mise en oeuvre du projet seront attribués conformément à la législation européenne applicable en matière de passation de marchés, notamment les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE, le cas échéant, ainsi que les directives 92/13/CEE et 89/665/CEE telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'UE, avec publication des avis de marché au Journal officiel de l'UE, selon les besoins.

        Phase
        In Prüfung
        Genehmigt
        Unterzeichnet
        23 Januar 2026
        30 Juni 2026
        Weitere Unterlagen
        30/01/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALORISATION DECHETS ET CIRCULARITE

        Haftungsausschluss

        Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
        Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

        Dokumente

        Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALORISATION DECHETS ET CIRCULARITE
        Datum der Veröffentlichung
        30 Jan 2026
        Sprache
        Englisch
        Bereich
        Finanzierung
        Nummer des Dokuments
        252300322
        Thema
        Umweltinformationen
        Art des Dokuments
        Formblatt ökologische und soziale Aspekte
        Projektnummer
        20210444
        Sektor(en)
        Müllbeseitigung
        Regionen
        Europäische Union
        Länder
        Frankreich
        Öffentlich zugänglich
        Jetzt herunterladen
        or Link zum projekt
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        Datenblätter
        VALORISATION DECHETS ET CIRCULARITE

        Allgemeine Fragen und Anmerkungen

        Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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        Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
        Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

        Medienanfragen

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        „Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

        Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

        Weitere Veröffentlichungen