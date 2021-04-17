IFIS LOAN FOR SMES AND OTHER PRIORITIES

The project supports the financing of small-scale investments carried out by SMEs in Italy. Up to 60% of the facility will be dedicated to SMEs making small-scale investments contributing towards R&D and to innovative SMEs in the framework of the Industria 4.0 National Plan launched by the Italian government to foster the competitiveness of Italian SMEs.

The project addresses market failures related to SMEs access to finance and technological development and innovation. The market failures deter these companies from obtaining cost-effective, long-term funding. By offering financing to SMEs in Cohesion regions, it helps the companies to remain and grow there.

The EIB involvement is expected to generate positive effects, mainly in terms of availability of long term loans to SMEs and/or overall financing costs, which will be particularly appreciated by SMEs beneficiaries.

The additional lending capacity provided through the EIB's intervention will generate positive effects on investments from the availability of long term financing and of overall lower financing costs.