RLB OO LOAN FOR SMES AND MIDCAPS IV

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Financing of small and medium-sized investments carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Austria and Germany, including a dedicated Climate Action window to target financing of energy efficiency, transport and renewables.
Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises.
This operation supports financing of small and medium sized investments carried out by SMEs and MidCaps in Austria, but also in other EU member states, including a dedicated Climate Action window to target financing of energy efficiency, transport and renewables. With this operation, EIB strengthens the EU's economic, social and territorial cohesion and addresses existing market failures: EIB funding will help to ease financial constraints for SMEs and MidCaps and will also address the gap in long tenor financing for Climate Action projects with a 30% Green window. This operation will address the continuously existing and further widened financing gap stemming from higher interest rates for SMEs and will further enhance access to finance for local enterprises at improved terms. In the present operation, EIB's financial contribution to financing SME and MidCap projects will consist of reduced interest rates and longer maturities. By supporting such companies, EIB sends a positive signal to private investors and thus incentivizes further financing. The financing of SMEs and MidCaps generates positive externalities through the creation of jobs, innovative processes, products or services and through skills development and upgrading, particularly in combination with a Green window.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.