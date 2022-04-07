MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN

Übersicht
Construction of a 63 MW onshore wind farm and its associated infrastructure.
The objective of the project is to increase the amount of locally produced renewable electricity in line with the National Energy and Climate Plan.
Wind farms fall under Annex II of the EIA-Directive (2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIAs are required. Given the size of the project and that it is composed of two separate parts, the competent authority has issued two decisions screening out the project from undergoing full EIA process. The Bank services will assess the authorization procedure, including screening decisions, project descriptions as well as terms and conditions of the environmental and building permits. Compliance with EU EIA, Birds and Habitats Directives will be further appraised in detail, in particular cumulative impacts and impacts on protected flora and fauna, including adjacent Natura 2000 sites.
By the Commission Implementing Decision (EU) 2020/1500, Directive 2014/25/EU shall not apply to contracts awarded by contracting entities and intended to enable the production and wholesale of electricity produced from conventional sources and from renewable sources except production and wholesale of electricity from renewable sources subject to the first and second support scheme, to be carried out in Lithuania.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.