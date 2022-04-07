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MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
32.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Litauen : 32.000.000 €
Energie : 32.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2023 : 32.000.000 €
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23/05/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN
Zugehörige Pressemitteilungen
Litauen: EIB und NIB finanzieren Ignitis-Windpark in Mažeikiai

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Mai 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2023
20210173
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN
AB IGNITIS GRUPE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 32 million
EUR 85 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a 63 MW onshore wind farm and its associated infrastructure.

The objective of the project is to increase the amount of locally produced renewable electricity in line with the National Energy and Climate Plan.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Wind farms fall under Annex II of the EIA-Directive (2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIAs are required. Given the size of the project and that it is composed of two separate parts, the competent authority has issued two decisions screening out the project from undergoing full EIA process. The Bank services will assess the authorization procedure, including screening decisions, project descriptions as well as terms and conditions of the environmental and building permits. Compliance with EU EIA, Birds and Habitats Directives will be further appraised in detail, in particular cumulative impacts and impacts on protected flora and fauna, including adjacent Natura 2000 sites.

By the Commission Implementing Decision (EU) 2020/1500, Directive 2014/25/EU shall not apply to contracts awarded by contracting entities and intended to enable the production and wholesale of electricity produced from conventional sources and from renewable sources except production and wholesale of electricity from renewable sources subject to the first and second support scheme, to be carried out in Lithuania.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
7 April 2022
14 Dezember 2023
Weitere Unterlagen
23/05/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Litauen: EIB und NIB finanzieren Ignitis-Windpark in Mažeikiai

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN
Datum der Veröffentlichung
23 May 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152797147
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210173
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
254476903
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20210173
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN
Datenblätter
MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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