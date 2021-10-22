Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

KRAKOW WATER AND SANITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
64.822.817,64 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 64.822.817,64 €
Wasser, Abwasser : 64.822.817,64 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2021 : 64.822.817,64 €
Andere Links
Related public register
24/11/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KRAKOW WATER AND SANITATION
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME LOAN WATER SECTOR POLAND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Oktober 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2021
20210169
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KRAKOW WATER AND SANITATION
WODOCIAGI MIASTA KRAKOWA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 300 million (EUR 64 million)
PLN 1581 million (EUR 338 million)
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of water investments in the City of Krakow.

The project aims at enhancing the quality, security and climate change resilience of Krakow city's water management system by rehabilitating, upgrading and extending its water supply, wastewater collection and treatment, sludge management and storm water management systems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will contribute to ensuring compliance with key EU directives in the water sector notably the Drinking Water Directive 2020/2184, Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC) and the Water Framework Directive (2000/60/EC). Where and if applicable, the requirements of the EIA Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU and SEA Directive 2001/42/EC will be respected. The Promoter will in such case, prior to utilising any EIB funds, be responsible for transmitting to the Bank the environmental impact assessment (EIA) for publication on its website. For any part of the project that may have an impact on a nature conservation site, the Promoter will be required to provide to the Bank information on the mitigating measures required to comply with the Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively).

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
24/11/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KRAKOW WATER AND SANITATION
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME LOAN WATER SECTOR POLAND

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KRAKOW WATER AND SANITATION
Datum der Veröffentlichung
24 Nov 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149422436
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210169
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
24/11/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KRAKOW WATER AND SANITATION
Andere Links
Übersicht
KRAKOW WATER AND SANITATION
Datenblätter
KRAKOW WATER AND SANITATION
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME LOAN WATER SECTOR POLAND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen