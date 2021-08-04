ENDA TAMWEEL MICROFINANCE LOAN

Unterzeichnung(en)
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- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Synthetic local currency loan to fund microfinance activities of ENDA TAMWEEL, a microfinance company in Tunisia.
This synthetic local currency loan aims at supporting microfinance activities of ENDA TAMWEEL in Tunisia and promoting access to finance for micro/small enterprises specifically targeting women, youth, refugees and poor populations living in rural areas.
A large portion of the population in Tunisia has limited access to finance, particluarly vulnerable groups such as women, youth, micro-entrepreneurs and population living in rural areas. This new operation with Enda Tamweel is a good opportunity to contribute to fight against powerty by supporting financial inclusion of these groups and helping them to grow. Microfinance Institutions face shortage of liquidity in Tunisia and have limited local sources of funding (not allowed to take deposits and no access to the Central Bank refinancing mechanism). External sources of funding is crucial for Microfinance Institutions such as Enda. With this synthetic loan in Tunisian Dinar, the EIB will fill in this market gap by providing affordable resources in local currency with a long tenor .
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Project information for publication has been shared with ENDA on 26th July. The publication will be requested once operation approved by MC.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.