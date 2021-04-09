ALPHA BK EGF RISK-SHARING FOR MIDCAPS&LARGE CORP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Risk-sharing instrument deployed under the European Guarantee Fund (EGF) for the support of mid-caps and large corporates in Greece that are active in sectors that are in line with the EIB's long-term mission (innovation, environment and intermediated support for small and medium-sized enterprises (SMEs)) and have been affected by the COVID-19 pandemic.
Improve access to finance for companies in Greece and, namely, at beneficial terms, through the provision of capital relief and credit loss protection to Alpha Bank on a portfolio of new eligible transactions.
The proposed operation consists of a guarantee in favour of Alpha Bank covering partially the loan-by-loan losses that may incur in a portfolio of financings to eligible MidCaps and large corporates in Greece. Aiming to enhance uninterrupted access to finance and liquidity for businesses in the post-pandemic era, the operation is fully in line with EU, the Bank's, as well as the Hellenic Republic's strategic objectives to support extroversion and growth of the Greek entrepreneurship. The guarantee will offer benefits to Alpha Bank on the portfolio to be covered and to the final beneficiaries in respect of favourable terms provided.
Final beneficiaries will be required to comply with the applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be required to comply with the applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.