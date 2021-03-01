NBG EGF RISK-SHARING FOR MIDCAPS & LARGE CORPS

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- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Risk-sharing instrument deployed under the European Guarantee Fund ("EGF") for the support of mid-caps and large corporates in Greece that are active in sectors that are in line with the EIB's long-term mission (innovation, environment and intermediated small and medium-sized enterprises (SME) support) and are affected by the COVID-19 pandemic.
Improve access to finance for companies in Greece and, namely, at beneficial terms, through the provision of capital relief and credit loss protection to the National Bank of Greece (NBG) on a portfolio of new eligible transactions.
The proposed operation consists of a guarantee in favour of NBG covering 75% of the loan-by-loan losses that may incur in a EUR 200m portfolio of financings to eligible MidCaps and large corporates in Greece. By addressing the underlying market failure in access to finance faced by companies due to information assymetries and higher screening costs for smaller investments, which has been exacerbated due to the impact of COVID-19, the operation is fully in line with EU, the Bank's, as well as the Hellenic Republic's strategic objective to support uninterrupted access to finance and liquidity for enterprises. The guarantee will offer credit loss protection and capital relief to NBG on the portfolio to be covered. This would allowfor the creation of additional headroom in the bank's balance sheet and increase in its credit risk appetite, which would be reflected in the benefits passed to final beneficiaries and which would take the form of higher volumes of financing, access to finance for clients that in the absence of the guarantee would not be possible, reduced pricing and/or lower collateral requirements.
Final beneficiaries will be required to comply with the applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be required to comply with the applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.