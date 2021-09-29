Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

BFCM - PROFESSIONS MEDICALES MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/10/2025 : 100.000.000 €
16/12/2021 : 150.000.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
BFCM - PROFESSIONS MEDICALES MBIL
Andere Links
Übersicht
BFCM - PROFESSIONS MEDICALES MBIL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 September 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2021
20210018
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BFCM - PROFESSIONS MEDICALES MBIL
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation is a EUR 250 million multiple beneficiary intermediated loan which aims at facilitating access to long-term finance for projects carried out by professionals/small and medium-sized enterprises (SMEs) active in the healthcare and pharmaceutical sectors in France with a 5% window dedicated to regions where access to medical experts is sub-optimal/underserved.

Financing of small/medium projects carried out by professionals and SMEs active in the healthcare and pharmaceutical sectors in France.

Additionality and Impact

The proposed operation will support investments carried out by SMEs operating in the healthcare sector in France.

Thanks to EIB intervention, competition between FIs active on this market in France will be enhanced whilst funding conditions for healthcare professionals will be improved (pricing decrease is contractually stated) insuring a better access to finance to Final Beneficiaries.

The propose operation is also expected to improve citizen's access to medical professional across the territory by supporting the launch of new business in the healthcare sector, especially in underserved regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Link zum projekt
Übersicht
BFCM - PROFESSIONS MEDICALES MBIL
Andere Links
Datenblätter
BFCM - PROFESSIONS MEDICALES MBIL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen