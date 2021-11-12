DE LAGE LANDEN LOAN FOR SMES&MIDCAPS NORDICS IV

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Leasing support to small and medium-sized investments promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps primarily in Sweden, Denmark and Finland.
Financing of small/medium projects carried out by SMEs and mid-caps.
The Project concerns the financing of small-scale eligible projects carried out by SMEs and Mid-Caps as part of DLL's leasing of equipment contributing towards sustainability in Sweden, Denmark and Finland.
The Project has excellent policy contribution and results scoring, as it is based on the support in access to finance to SMEs and Mid-Caps with a strong focus on financing Climate Action investments, a key strategic area for the EIB and EU. In addition, the Project addresses carbon and air pollution externalities.
The Intermediary is well-placed to deploy the Project based on its vast experience with EIB's intermediated loan facilities, as well as its strong expertize and internal capacity designed to deploy significant volumes of Climate Action targeted financing, in line with the strategy set up at Group level. Through this facility, financial support will be provided contributing to the improvement of the financial conditions towards SMEs & Mid-Caps investments and providing a positive signal towards such sustainability investments.
EIB's contribution is further strengthened through its non-financial support in the form of technical advice regarding the Climate Action & Environmental Sustainability (CA&ES) taxonomy.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.