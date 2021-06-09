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INNOVATIVE TRAINS - NORTH EAST GERMANY

Unterzeichnung(en)

Betrag
92.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 92.000.000 €
Verkehr : 92.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2021 : 92.000.000 €
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19/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INNOVATIVE TRAINS - NORTH EAST GERMANY
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Batterie-Antrieb statt Diesellok: EIB finanziert neue Regionalzüge

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Oktober 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2021
20200890
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INNOVATIVE TRAINS - NORTH EAST GERMANY
LAND BERLIN,LAND BRANDENBURG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 92 million
EUR 285 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns new regional passenger trains with hydrogen and battery powered propulsion systems for the Heidekrautbahn and Netz Ostbrandenburg networks in Berlin and Land Brandenburg. The first train (Heidekrautbahn) offers a suburban rail service in the capital area on the RB27 route (Berlin-Gesundbrunnen, Berlin-Karow/Berlin-Wilhelmsruh, Basdorf, Groß Schönebeck/Schmachtenhagen). The second one (Netz Ostbrandenburg) offers a regional rail service from Berlin to the north-east region in Brandenburg, across ten different lines, up to the Polish border.

The aim is to significantly improve rail services for commuters between the fast growing region around Neuruppin and Berlin.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need of EIA and/or assessment according to the Habitants Directive 92/43/EEC for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots), not included in the investment proposed but needed for the correct operation of the new rolling stock, will be analysed during the appraisal. Arrangements for the replacement or decommissioning of old rolling stock will be reviewed during appraisal. The project is expected to have a positive environmental impact by contributing to modal shift from road to railways.

For Heidekrautbahn, the promoter plans to issue a contract starting from 2024 on account of the integration of the contract with a Research and Development initiative for the use of hydrogen powered trains. For Netz Ost Brandenburg, the promoter has issued a competitive tender for 12 years worth of operations.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
9 Juni 2021
10 Dezember 2021
Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INNOVATIVE TRAINS - NORTH EAST GERMANY
Datum der Veröffentlichung
19 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139351344
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200890
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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