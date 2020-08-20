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COVID-19 HEALTH RESPONSE GHANA

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
82.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Ghana : 82.500.000 €
Gesundheit : 82.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/12/2022 : 7.500.000 €
10/12/2021 : 75.000.000 €
(*) Einschließlich 7.500.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch AFRICA INVESTMENT PLATFORM
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Übergeordnetes Projekt
ACP COVID-19 HEALTH AND ECONOMIC RESILIENCE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2021
20200820
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COVID-19 HEALTH RESPONSE GHANA
REPUBLIC OF GHANA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 82 million
EUR 90 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project aims at supporting the Government of Ghana in its COVID-19 national response plan. This includes acquisition of medical equipment and supplies, medicines, logistics, as well as the strengthening of the medical health system.

The project is supporting the "National Strategic Covid-19 Response Plan" of the Ghanaian Government to fight COVID-19. It includes acquisition of medical equipment and supplies, increasing existing healthcare infrastructure for COVID-19, medicines, as well as healthcare system strengthening. The COVID-19 pandemic is anticipated to trigger severe shortages in the epidemiological area, healthcare services delivery and supply of critical consumables in an already under-financed and over-stretched health sector. The project is key, first to save human lives and second, to prepare the system for a likely possible further escalation and spread of the COVID-19 pandemic in Ghana.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Promoter will implement the project in accordance with the Bank's Environmental and Social Principles and Standards.

The Promoter will implement the project in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

The project is expected to contribute towards the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 3 (Good Health and Well-Being), to which both the EU and the EIB are fully committed.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COVID-19 HEALTH RESPONSE GHANA
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135137466
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200820
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Ghana
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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COVID-19 HEALTH RESPONSE GHANA
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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