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CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 400.000.000 €
Energie : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2021 : 100.000.000 €
22/11/2021 : 300.000.000 €
Andere Links
Related public register
24/07/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE II
Related public register
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: EIB-Kredit über 400 Mio. Euro für Stromnetz des tschechischen Energieversorgers ČEZ

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Mai 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/11/2021
20200786
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE II
CEZ DISTRIBUCE AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 752 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The programme comprises investments in the electricity distribution network in the Czech Republic over the period 2021-2022. It encompasses reinforcements and refurbishments in medium- and low-voltage networks.

The project will allow the Promoter to maintain the reliability and quality of electricity supply, to cater to new system users, to integrate renewable energy and to connect electric vehicle (EV) charging stations.

Additionality and Impact

The program comprises the expansion and modernisation of the electricity distribution network in the Czech Republic, consistently with the country's National Energy and Climate Plan and in alignment with EIB policies. The programme schemes are located in nine regions in the country, all comprising Cohesion Priority Regions. The programme delivers significant economic benefits over and above the financial return, in particular by addressing market failures linked to negative environmental externalities (GHG emissions from power generation and, indirectly, from mobility) and the supply of public goods (security of power supply), and has positive ESG impacts. The Bank's lending participation is expected to have an important impact on acceleration of the financed investment programme and improving its financial matrix. Extended tenor, longer availability period and diversification of lending base further strengthen the EIB's contribution to the objectives of this project.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme schemes are expected to have limited environmental consequences. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU where applicable), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
24/07/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE II
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE II
Andere Links
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Tschechische Republik: EIB-Kredit über 400 Mio. Euro für Stromnetz des tschechischen Energieversorgers ČEZ

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE II
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141027652
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200786
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE II
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224277674
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200786
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
24/07/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE II
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17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE II
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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