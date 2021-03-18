FLEET RENEWAL COVID-19 SMES & MIDCAPS SAN & SCF

The main purpose of this operation is to facilitate favorable financial support to Spanish SMEs and Midcaps which may have been impacted by the Covid-19 pandemic. Both Santander and SCF have a good track-record in implementing EIB funds to support the development of sound sub-investment projects in the fleet renewal / acquisition sector for SMEs & Mid-Caps. EIB contribution takes the form of financial benefit (especially for ABS product), longer maturity and customised terms. The availability of EIB intermediated funding will continue to provide a signalling effect to the banking system with regards to investments in the fleet renewal/acquisition sector at advantageous terms.

By extending favorable lines to SMEs and Mid-Caps via an established intermediary, the EIB can play a counter-cyclical role, preserve employment and positively contribute to the recovery of not only the beneficiaries but also the Spanish economy.