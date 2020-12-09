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BARBADOS COVID-19 HEALTH RESILIENCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Barbados : 60.000.000 €
Gesundheit : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/03/2025 : 10.000.000 €
14/06/2021 : 50.000.000 €
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29/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BARBADOS COVID-19 HEALTH RESILIENCE
Zugehörige Pressemitteilungen
Barbados: EIB unterstützt Pandemie-Programm von Barbados mit 60 Millionen US-Dollar
Übergeordnetes Projekt
ACP COVID-19 HEALTH AND ECONOMIC RESILIENCE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/06/2021
20200764
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BARBADOS COVID-19 HEALTH RESILIENCE
BARBADOS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 60 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan to finance a range of health sector interventions to support the national emergency preparedness and response to COVID-19 in Barbados.

The objective of the operation is to help the Government of Barbados meet emergency needs in the health sector related to COVID-19, as well as financing of pandemic preparedness medium-term interventions included in the national response plans. The project is key: first, to save human lives and second, to prepare the system for a further escalation and spread of the COVID-19 pandemic in the country, which is already happening.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the Promoter to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Environmental and Social principles and standards.

The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

The project will contribute towards the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs), in particular SDG 3 (Good Health and Well-Being), SDG 5 (Gender Equality) and SDG 1 (No Poverty), to which both the EU and the EIB are fully committed.

Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BARBADOS COVID-19 HEALTH RESILIENCE
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135093191
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200764
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Barbados
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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