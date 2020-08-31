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RIPOSTE SANITAIRE COVID-19 NIGER

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niger : 15.000.000 €
Gesundheit : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/12/2020 : 15.000.000 €
Andere Links
Related public register
01/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIPOSTE SANITAIRE COVID-19 NIGER
Übergeordnetes Projekt
ACP COVID-19 HEALTH AND ECONOMIC RESILIENCE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 August 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/12/2020
20200668
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RIPOSTE SANITAIRE COVID-19 NIGER
REPUBLIQUE DU NIGER
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 17 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project aims at supporting the government of Niger in its COVID-19 health response plan. This includes acquisition of medicines, medical equipment and supplies, logistics, as well as the strengthening of the medical health system with pandemic preparedness interventions.

The project is supporting the "Plan de preparation et de réponse au nouveau Coronavirus (COVID-19)" of the Nigerien Government to fight COVID-19. The COVID-19 pandemic is anticipated to trigger severe shortages in the epidemiological area, healthcare services delivery and supply of critical consumables in an already under-financed and overstretched health sector. The project is key, first, to save human lives and second, to prepare the system for a likely possible further escalation and spread of the COVID-19 pandemic in Niger.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Promoter will implement the project in accordance with the Bank's Environmental and Social Principles and Standards.

The Promoter will implement the project in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

The project will contribute towards the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 3 (Good Health and Well-Being) to which both the EU and the EIB are fully committed.

Weitere Unterlagen
01/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIPOSTE SANITAIRE COVID-19 NIGER
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ACP COVID-19 HEALTH AND ECONOMIC RESILIENCE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIPOSTE SANITAIRE COVID-19 NIGER
Datum der Veröffentlichung
1 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132284971
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200668
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Niger
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
01/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIPOSTE SANITAIRE COVID-19 NIGER
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RIPOSTE SANITAIRE COVID-19 NIGER
Datenblätter
RIPOSTE SANITAIRE COVID-19 NIGER
Übergeordnetes Projekt
ACP COVID-19 HEALTH AND ECONOMIC RESILIENCE

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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