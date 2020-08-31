RIPOSTE SANITAIRE COVID-19 NIGER

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
The project aims at supporting the government of Niger in its COVID-19 health response plan. This includes acquisition of medicines, medical equipment and supplies, logistics, as well as the strengthening of the medical health system with pandemic preparedness interventions.
The project is supporting the "Plan de preparation et de réponse au nouveau Coronavirus (COVID-19)" of the Nigerien Government to fight COVID-19. The COVID-19 pandemic is anticipated to trigger severe shortages in the epidemiological area, healthcare services delivery and supply of critical consumables in an already under-financed and overstretched health sector. The project is key, first, to save human lives and second, to prepare the system for a likely possible further escalation and spread of the COVID-19 pandemic in Niger.
The Promoter will implement the project in accordance with the Bank's Environmental and Social Principles and Standards.
The Promoter will implement the project in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
The project will contribute towards the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 3 (Good Health and Well-Being) to which both the EU and the EIB are fully committed.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.