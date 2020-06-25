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UCBS COVID-19 RESPONSE SMES & MIDCAPS LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Serbien : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/06/2021 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Serbien: Team Europe - EIB unterstützt Erholung von KMU im Westbalkan durch neue Darlehen an zwei Mitgliedsbanken der UniCredit
Übergeordnetes Projekt
WB COVID19 RESPONSE FOR SME MIDCAPS PROGRAM LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 März 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/06/2021
20200625
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UCBS COVID-19 RESPONSE SMES & MIDCAPS LOAN
UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Dedicated EIB loan in support of small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Serbia. As part of the overall response to the COVID-19 pandemic, the operation will support UniCredit Bank Serbia to finance liquidity needs and other eligible investments promoted by Serbian SMEs and mid-caps affected by the COVID-19 crisis

Financing of small and medium-sized projects as well as supporting working capital needs of SMEs and mid-caps in Serbia affected by the COVID-19 crisis. The operation is part of a wider crisis response programme for the Western Balkan countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
WB COVID19 RESPONSE FOR SME MIDCAPS PROGRAM LOAN
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen