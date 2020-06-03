VIVAWEST ENERGY EFFICIENT QUARTER

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Grundstücks- und Wohnungswesen
Financing of the Promoter's investment in a new highly energy efficient residential building block in the urban area of Dusseldorf, Germany.
The present project presents an opportunity to support the accelerated adoption of energy efficient new constructions, in line with the KfW-55 standard and above legal requirements in Germany.
The individual buildings to be financed are expected to have very limited negative environmental impacts and to generate environmental benefits through greenhouse gas (GHG) emission reductions. Given the scale, location and nature of the buildings in a built-up urban area, an environmental impact assessment (EIA), as defined under the EIA Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU, is not required. The project is in line with the EU Directive (2018/844/EU) amending the 2010 Energy Performance of Buildings Directive (Directive 2010/31/EU) and Directive 2012/27/EU on energy efficiency.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.