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AGC COVID 19 RDI 2021-2024

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 4.480.000 €
Frankreich : 5.180.000 €
Belgien : 130.340.000 €
Industrie : 140.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2020 : 4.480.000 €
21/12/2020 : 5.180.000 €
21/12/2020 : 130.340.000 €
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11/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGC COVID 19 RDI 2021-2024

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 September 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2020
20200601
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AGC COVID 19 RDI 2021-2024
AGC GLASS EUROPE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 140 million
EUR 162 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project aims at financing AGC Europe research, development and innovation (RDI) projects in relation to the development of innovative glass products and more sustainable production processes.

The project comprises the Promoter's research, development and innovation (RDI) operational and capital expenditures related to flat glass manufacturing and processing for automotive, architectural and industrial applications. This RDI focuses on energy-efficient glass solutions. The project will further strengthen the proprietary know-how of a European promoter in the field of sustainable glass production and innovative applications which will drive the productivity, competitiveness and environmental sustainability of the company.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The research and development (R&D) activities will be managed and carried out in already existing and authorised R&D facilities. As the project will not result in a change to the authorised scope of the RDI facilities, the project is not subject to the Environmental Impact Assessment Directive – Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. All environmental and social aspects will be assessed in detail during due diligence.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
11/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGC COVID 19 RDI 2021-2024

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGC COVID 19 RDI 2021-2024
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131971036
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200601
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Frankreich
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen