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FERRER PHARMACEUTICAL RDI III

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 50.000.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2020 : 50.000.000 €
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16/04/2018 - MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2020
20200577
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FERRER PHARMACEUTICAL RDI III
GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 104 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project covers the Promoter's research and development (R&D) activities in a number of well-defined therapeutic areas.

The EIB loan will be used to finance R&D and deployment investments supporting the implementation of the company's strategy. The investments are expected to support the Promoter's competitiveness and growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
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16/04/2018 - MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FERRER PHARMACEUTICAL RDI III
Datum der Veröffentlichung
26 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134074918
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200577
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - FERRER PHARMACEUTICAL RDI III
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
247520747
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20200577
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82865488
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170871
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien, Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Andere Links
Übersicht
FERRER PHARMACEUTICAL RDI III
Datenblätter
FERRER PHARMACEUTICAL RDI III
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2

Photogallery

EIB finances Ferrer's RDI strategy with €50 million
FERRER Pharmaceutical RDI III
©Ferrer

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen