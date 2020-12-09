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SOCIETE GENERALE RENEWABLE ENERGY FL ITALY

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 125.000.000 €
Energie : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2020 : 125.000.000 €
Andere Links
Related public register
30/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOCIETE GENERALE RENEWABLE ENERGY FL ITALY
Übergeordnetes Projekt
CLIMATE ACTION PROGRAMME LOAN ITALY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2020
20200495
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOCIETE GENERALE RENEWABLE ENERGY FL ITALY
SOCIETE GENERALE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to support a pipeline of small to medium size projects in the field of renewable energy in Italy.

This project aims to contribute to renewable energy targets in Italy and the European Union.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation aims at generating environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. The Bank will assess the capacity and procedures of the Financial Intermediary to ensure compliance with the national and European environmental and biodiversity regulations as well as their capacity to support the Bank's public disclosure policy, which aims to facilitate access by the public to environmentally-relevant information.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU Procurement Directives, as appropriate.

Weitere Unterlagen
30/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOCIETE GENERALE RENEWABLE ENERGY FL ITALY
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
CLIMATE ACTION PROGRAMME LOAN ITALY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOCIETE GENERALE RENEWABLE ENERGY FL ITALY
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133462449
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200495
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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30/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOCIETE GENERALE RENEWABLE ENERGY FL ITALY
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Übersicht
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Datenblätter
SOCIETE GENERALE RENEWABLE ENERGY FL ITALY
Übergeordnetes Projekt
CLIMATE ACTION PROGRAMME LOAN ITALY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen