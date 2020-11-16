BANDESAL SUSTAINABLE ENERGY AND COVID-19 SMES

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A Framework Loan to the Development Bank of El Salvador to partly finance sustainable energy projects and to provide contingency financial support to small and medium-sized enterprises (SMEs) in the context of the COVID-19 pandemic.
The main purpose of the operation is to partly finance sustainable energy initiatives and to provide contingency financial support to SMEs in the context of the COVID-19 pandemic. The energy component of this operation will contribute to the achievement of climate change mitigation, which is one of the high-level horizontal objectives of the External Lending Mandate (ELM), and to the development of sustainable economic growth and of the private sector. The SME component of this operation will support small and medium-sized enterprises impacted by the COVID-19 pandemic in El Salvador.
The energy component of the operation intends to generate environmental benefits by supporting renewable energy (i.e. solar photovoltaic, biogas and mini hydropower) and energy efficiency measures that help to mitigate climate change through the reduction of greenhouse gas emissions. For the SME component of the operation, final beneficiaries will be requested to comply with applicable national legislation and the EIB's Environmental and Social Standards, as appropriate.
The Promoters and final beneficiaries of the sub-projects to be financed under this operation will be required to ensure that procurement of goods, works and services is carried out in accordance with the EIB's Guide to Procurement. It is expected that the Promoters of the energy component of the operation will be predominantly private entities and therefore will follow private procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.