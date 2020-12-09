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WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS

Unterzeichnung(en)

Betrag
290.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 290.000.000 €
Industrie : 290.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2020 : 290.000.000 €
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26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS
Related EFSI register
21/12/2020 - WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB stellt Wacker Chemie 290 Millionen Euro bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Januar 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2020
20200479
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS
WACKER CHEMIE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 290 million
EUR 605 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Financing of Wacker Chemie's research and development (R&D) activities in its different business divisions.

The EIB financing will support the Promoter's research and development programme for the upcoming four years. The research, development and innovation (RDI) programme has a strong focus on sustainability and circular economy; the topics will cover raw material, energy and water efficiency, renewable raw materials, use of CO2 as raw material through carbon capture and usage, production of biodegradable materials, improvement of side-product recovery and circularity in existing and new solutions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns RDI activities that are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project will therefore not require an EIA under the directive 2014/52/EU amending directive 2011/92/EU.

The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS
21/12/2020 - WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB stellt Wacker Chemie 290 Millionen Euro bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS
Datum der Veröffentlichung
26 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133421434
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200479
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136135138
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20200479
Letzte Aktualisierung
21 Dec 2020
Sektor(en)
Industrie
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS
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21/12/2020 - WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS
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Übersicht
WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS
Datenblätter
WACKER CHEMIE SUSTAINABLE SOLUTIONS
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB stellt Wacker Chemie 290 Millionen Euro bereit

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen