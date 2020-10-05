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CEPS TRANSMISSION GRID III

Unterzeichnung(en)

Betrag
189.695.728 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 189.695.728 €
Energie : 189.695.728 €
Unterzeichnungsdatum
19/11/2020 : 189.695.728 €
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09/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPS TRANSMISSION GRID III - Link to EIA for V487/488
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28/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEPS TRANSMISSION GRID III
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09/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPS TRANSMISSION GRID III - Link to EIA for DET/R420
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechien: EIB und ČEPS unterzeichnen Darlehen von fünf Milliarden tschechischen Kronen für Ausbau und Modernisierung des Strom-übertragungsnetzes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Oktober 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/11/2020
20200432
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CEPS TRANSMISSION GRID III
CEPS AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
CZK 5000 million (EUR 189 million)
CZK 11303 million (EUR 428 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Multi-component investment programme covering the period 2020-2024 aimed at reinforcing the electricity transmission infrastructure of the Czech Republic.

The project is expected to enable the Promoter to improve the safety of the system, support the efficient operation of the electricity market in central and eastern Europe and maintain the reliability and quality of the electricity supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns electricity transmission schemes (overhead lines, new substations and works in existing facilities) some of which will fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and will have to undergo an obligatory environmental impact assessment, while most of the remainder will fall under Annex II, which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The main impacts that can typically be expected for a project of this nature relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, impact on flying vertebrates and disturbance during construction.

The Bank will require that the Promoter ensure that contracts for the implementation of the Programme schemes have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
09/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPS TRANSMISSION GRID III - Link to EIA for V487/488
09/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPS TRANSMISSION GRID III - Link to EIA for V450/428
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Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechien: EIB und ČEPS unterzeichnen Darlehen von fünf Milliarden tschechischen Kronen für Ausbau und Modernisierung des Strom-übertragungsnetzes

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPS TRANSMISSION GRID III - Link to EIA for V487/488
Datum der Veröffentlichung
9 Dec 2020
Sprache
Tschechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135806561
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200432
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPS TRANSMISSION GRID III - Link to EIA for V450/428
Datum der Veröffentlichung
9 Dec 2020
Sprache
Tschechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135807105
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200432
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPS TRANSMISSION GRID III - Link to EIA for V415/495
Datum der Veröffentlichung
9 Dec 2020
Sprache
Tschechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135804522
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200432
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEPS TRANSMISSION GRID III
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133100824
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200432
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPS TRANSMISSION GRID III - Link to EIA for DET/R420
Datum der Veröffentlichung
9 Dec 2020
Sprache
Tschechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135802989
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200432
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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CEPS TRANSMISSION GRID III
Datenblätter
CEPS TRANSMISSION GRID III
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen