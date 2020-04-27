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NAVARRA COVID-19 RESPONSE

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 50.000.000 €
Gesundheit : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/10/2020 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
28/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB hilft Navarra mit 50 Millionen Euro bei der Antwort auf die Covid-19-Krise
Übergeordnetes Projekt
IBERIA COVID-19 HEALTHCARE PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Juli 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/10/2020
20200427
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NAVARRA COVID-19 RESPONSE
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of eligible investments incurred by the regional government of Navarra in relation to the COVID-19 pandemic.

The project will contribute to the region's preparedness and response efforts in the fight against COVID-19.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns operational and capital expenditures that are expected to be carried out in the Promoter's existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. However, in case the Promoter is notified by one of the competent environmental authorities that one of the components constituting the project should require an EIA or equivalent, a copy of such EIA needs to be sent to the EIB once established.

The Promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
28/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
IBERIA COVID-19 HEALTHCARE PROGRAMME LOAN
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB hilft Navarra mit 50 Millionen Euro bei der Antwort auf die Covid-19-Krise

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Datum der Veröffentlichung
28 Aug 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130584249
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200427
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165432154
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200427
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
28/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
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24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NAVARRA COVID-19 RESPONSE
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Übersicht
NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Datenblätter
NAVARRA COVID-19 RESPONSE
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB hilft Navarra mit 50 Millionen Euro bei der Antwort auf die Covid-19-Krise
Übergeordnetes Projekt
IBERIA COVID-19 HEALTHCARE PROGRAMME LOAN

Aktuelles und Storys

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Übergeordnetes Projekt
IBERIA COVID-19 HEALTHCARE PROGRAMME LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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