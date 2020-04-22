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COVID 19 RAPID RESPONSE TO THE MALDIVES

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Malediven : 40.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/06/2020 : 20.000.000 €
29/10/2021 : 20.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
#TeamEurope: EIB-Darlehen von 2 Millionen Euro für schnellere wirtschaftliche Erholung der Malediven nach Covid-19

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Mai 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/06/2020
20200422
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COVID 19 RAPID RESPONSE TO THE MALDIVES
BANK OF MALDIVES PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Dedicated credit line for re-establishing the economy through financing micro, small and medium-sized private sector projects in industry, tourism and other service sectors affected, directly and indirectly, by the COVID-19 outbreak.

The project is a dedicated credit line for the continuation of re-establishing the economy through financing of small and medium-sized enterprises (SMEs) in private sector projects in industry, tourism and other service sectors affected, directly and indirectly, by the COVID-19 crisis. The original SME Facility was fully disbursed on 30 October 2020 and allocated by the end of April. The objective of the additional financing is to continue to help cushion the economic impacts of COVID-19 by providing support to affected businesses. The facility would directly target affected populations within a wide geographic and economic distribution across the Maldives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen